Marcelino, tecnico del Valencia, parla a Onda Cero dell'affare Kondogbia, passato dall'Inter al club spagnolo in estate: "Abbiamo la fortuna di avere due centrocampisti come Parejo e Kondogbia, non è facile trovare giocatori così sul mercato invernale. Quando abbiamo saputo che c'era la possibilità di far firmare il francese, non abbiamo considerato alcuna altra opzione. Abbiamo parlato con lui attraverso l'agente (il fratello Evans, ndr) e si è convinto a venire. Parlandoci, ho visto che era molto motivato. Lo consideriamo un calciatore di alto livello".