Marcelino, tecnico del Valencia, terza forza della Liga, fa un punto sul mercato del club spagnolo ai microfoni di Marca: "Se ho contattato personalmente qualche giocatore? Assolutamente no. E ritengo che in questa sessione di mercato le nostre possibilità di acquistare qualcuno restino scarsissime. Parejo e Kondogbia? Per come la vedo io, tutti e due sono tra i cinque migliori mediani della Liga".