Marcelino, tecnico del Valencia, dice la sua sul caso Zaza (il giocatore ha discusso, più di una volta, con l'allenatore nel corso del match contro il Levante, dove è stato 73' in panchina) in conferenza stampa: "Con Zaza ho lo stesso dialogo e vicinanza che ho con gli altri giocatori in rosa, le scelte di formazione sono mie, dipendono dalla concorrenza, dal tipo di avversario che si va ad affrontare. Ma decido io chi gioca, cercando sempre di prendere le decisioni più giuste nell’interesse della squadra. Non è un problema che Simone si sia arrabbiato, anzi ciò dimostra la motivazione e l’interesse a dimostrare le sue qualità. La rabbia di chi non gioca la vedrò sempre come qualcosa di positivo, se c’è rispetto per i colleghi”"