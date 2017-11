Neto, portiere brasiliano passato in estate dalla Juventus al Valencia, si è raccontato al sito ufficiale del club spagnolo: "Il momento decisivo della mia carriera è stato nel 2014, quando ero alla Fiorentina. Quello è stato l'anno in cui ho conquistato per la prima volta il posto da titolare e ho guadagnato la fiducia dei miei tifosi. La parola che sceglierei per descrivermi? Cambiamento. Sono stato costretto spesso a cambiare vita, casa, tutto insomma...".