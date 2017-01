Cesare Prandelli non tornerà sulla panchina del Valencia. Nonostante nelle ultime ore si sia parlato a lungo di un possibile ritorno del tecnico di Orzinuovi dopo le dimissioni, il club spagnolo con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito ha voluto confermare la piena fiducia a Voro Gonzalez come allenatore fino a fine stagione.



Ecco il comunicato ufficiale:

Il Valencia desidera ribadire il suo pieno sostegno a Voro Gonzalez come primo allenatore della squadra fino alla fine della stagione e sottolineare la propria fiducia nella capacità del modello e dello staff tecnico per migliorare le prestazioni della squadra nei prossimi mesi con il fine di superare l'attuale situazione delicata