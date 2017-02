. E non potrebbe essere altrimenti. Anche perché cosa hanno da spartirsi un ragazzo lucano die un giovane spagnolo di? Niente, appunto. A meno che i due protagonisti si chiamino Simonee Alvaro. Ecco, in questo caso le carte in tavola cambiano, e di parecchio. I due sono legati da, un filo eterno che si costruisce col tempo ma che nasce al primo incontro e che una rivalità per un posto da titolare rende ancora più forte. "Quel che non distrugge fortifica", ed è stato così per i due attaccanti che hanno indossato, insieme, la maglia della: la competizione li ha avvicinati e stimolati, aiutandoli a rendere sempre al meglio. L'esclusione di uno o dell'altro non creava nessuna gelosia, ma solo la voglia di migliorarsi per spuntarla nei confronti del rivale-amico: non esiste invidia nella vera amicizia.- Oggi, alle 18.45, al, Zaza farà gli onori di casa e ospiterà l'amico Morata: va in scena, recupero della sedicesima giornata di Liga. Ladopo quella ammirata all'Europeo in Italia-Spagna a Euro 2016: una strada tortuosa che li ha portati ora a sfidarsi. Già, perché se Morata, tra tanti gol e poco spazio, sta vivendo, con qualche mugugno, la sua seconda esperienza a, Zaza arriva da un'esperienza negativa aldopo quel rigore sbagliato contro la. Entrambi, nell'ultima giornata hanno trovato il gol, per ricordare all'amico "Sono meglio io", come ai tempi dellaquando- E chissà che dopo la gara i due non guardino uno spezzone di, ricordando insieme quell'amore bianconero.. Sì, perché in questa storia d'amicizia si intreccia anche l'amore. No, nessuna donna che possa scatenare un litigio tra i due, anzi, due amiche che li hanno fatti unire ancora di più: Alvaro e la suahanno presentatoa Simone. Lestanno andando avanti, così come l'amicizia tra i due calciatori, tra una telefonata e l'altra. E@AngeTaglieri88