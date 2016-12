E' durata meno di tre mesi l'esperienza di Cesare Prandelli sulla panchina del Valencia. L'ex commissario tecnico azzurro ha rassegnato nel pomeriggio le proprie dimissioni dal ruolo di allenatore del club spagnolo. In queste ore il Valencia e Prandelli stanno negoziando la risoluzione contrattuale. In dieci partite alla guida della squadra spagnola, Prandelli ha vinto solo tre gare, contro Sporting Gijon e Leganes (andata e ritorno) in Coppa del Re. Prandelli recentemente si era lasciato andare a un duro sfogo in conferenza stampa, accusando alcuni giocatori di remare contro.