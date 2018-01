Marcelino, tecnico del Valencia, dice la sua, in conferenza stampa, sul mercato dei murcielagos: "Durante il periodo in cui il mercato è aperto è un obbligo per noi stare attenti a qualsiasi situazione che possa migliorare il livello della squadra. Non posso assicurarvi se arriveranno altri giocatori, ma non posso dire neppure il contrario. Se dovesse arrivare un giocatore che ci porta un vantaggio, lo prenderemo". Il club spagnolo è al lavoro per il ritorno di Joao Cancelo, laterale dell'Inter ma di proprietà del Valencia.