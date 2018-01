nbsp;Comunicado oficial | Francis Coquelin https://t.co/qEzkuwYMUH — Valencia CF (@valenciacf) 11 gennaio 2018

Se ne parlava da giorni, alla fine è arrivata l’ufficialità:passa dall’al. L’accordo tra le due società è stato trovato sulla base di 13,5 milioni, mentre il giocatore ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con clausola rescissoria fissata a 80 milioni.Queste le parole disul centrocampista riportate dal Daily Mirror: “E’ andato al Valencia, qui non giocava abbastanza, l’ho lasciato andare”. Il tecnico francese ha poi aggiunto che il giovaneavrà più spazio dopo la cessione di Coquelin.Interpellato poi su eventuali sostituti provenienti dal mercato ha chiosato: “Il miglior modo di rimpiazzare Coquelin è riavere in campo. Dopo vedremo”Il ventiseienne era da tempo scontento per lo scarso impiego - solo sette presenze stagionali in Premier, di cui solo una da titolare- ed era un obiettivo anche di. Ha scelto però la Spagna, pronto a tuffarsi nell’ambizioso progetto diQueste le prime parole del francese da nuovo giocatore del Valencia: "Sono molto felice, il Valencia è una grande sfida per me". Vedremo se riuscirà o meno a vincerla.