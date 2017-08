Simone Zaza, ex attaccante della Juve, ora al Valencia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, rivelando la propria idea sulla lotta scudetto: "La Juventus non ha rivali, anche se si sono rinforzati in tanti. Ma ci sono anche il Milan, l’Inter con Spalletti, e la Roma per cui simpatizzo perché ha preso il mio ex allenatore Di Francesco, al quale sono molto affezionato. E Il Napoli, che gioca il miglior calcio in Italia".