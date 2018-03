Simone Zaza, attaccante del Valencia, in gol ieri nella sfida contro il Betis Siviglia, parla a beIN Sports: "Ottenere tre punti è stato importante, in casa dobbiamo vincerle tutte. Sono contento per la vittoria e per il gol. Pochi gol? Nell'ultimo periodo ho giocato poco. Se non scendo in campo, non posso segnare. Sono comunque felice per la posizione in classifica del Valencia, è ampiamente meritata".