Il profilo è in linea con quelli acquistati fino ad oggi: costo contenuto, nome non altisonante e valore da verificare sul campo. Valentin Eysseric è ad un passo dall'approdo alla Fiorentina: i dirigenti viola lavorano per limare gli ultimi dettagli e regalare a Stefano Pioli il trequartista francese del Nizza. L'intesa c'è, resta da compiere l'ultimo passo. Sarà lui il sostituto di Josip Ilicic: le caratteristiche sono diverse, la posizione in campo e nella rosa però è la stessa.



TRATTATIVA QUASI ULTIMATA - Manca poco alla chiusura dell'operazione. La cifra che i gigliati verseranno nelle casse dei francesi si aggira intorno ai 4 milioni di euro, mentre il calciatore firmerà un quinquennale. Corvino e Freitas hanno in mano gli accordi, dalla Francia è arrivato il "via libera": siamo entrati nella stretta finale, rimane solamente da trovare l'intesa sui bonus. Intanto i tifosi transalpini insorgono sul profilo Instagram del giocatore: "Valentin, resta qui". Innamorati del suo destro?



D-ESTRO, TALENTO E FANTASIA - Le qualità per far scattare un sentimento anche nel cuore dei tifosi della Fiorentina non mancano. Eysseric può giocare sulla fascia, su entrambi i lati, ma anche trequartista oppure attaccante di movimento, una sorta di seconda punta. Il piede destro è fatato, il suo estro magico, il talento e la fantasia gli permettono giocate imprevedibili nella zona dil campo occupata. Il valore tecnico è importante, non ci sono dubbi. Il fisico - con i suoi 181 centrimetri - gli permette di far risaltare alcune doti grazie a una spiccata destrezza e una buona velocità.



DAGLI 11 TURNI DI SQUALIFICA ALLA QUERELLE CON BALOTELLI - Cresciuto nel Monaco, si è trasferito al Nizza nel 2012, prima di passare in prestito al Saint-Etienne, per poi tornare alla base: quest'anno con Gli Aquilotti ha collezionato 29 presenze in Ligue 1, alle quali si sommano le quattro in Europa League, avvalorate da 8 assist e quattro reti stagionali. In Francia si ricordano di lui anche per le 11 giornate di squalifica rimediate nel 2013 per un fallo su Jérémy Clément: "Non so perché sono entrato in quel modo, mi merito una punizione dura", commentò all'epoca, scusandosi anche con l'avversario in ospedale. Da ricordare pure la querelle avvenuta lo scorso febbraio con il compagno di squadra Mario Balotelli: "È il più forte qui. Però dovrebbe impegnarsi di più, invece a volte si isola e sembra non abbia voglia di fare nulla con noi. È un peccato". Salvo poi aver rettificato.



A FIRENZE PER SBOCCIARE - Il suo trasferimento potrebbe ricordare quello che vestì di viola Sebastian Cristoforo la scorsa estate: non solo per quel delizioso assist di tacco - contro il Qarabag per l'uruguaiano, con il Guingamp per il francese - ma anche per le modalità. Il francese cerca il lancio, o il rilancio, in Italia, dove dovrà esplodere e consacrarsi. Parte sicuramente da dietro nelle gerarchie, ma non troppo, visto che Stefano Pioli ricostruirà da zero valutando tutti i volti. Vecchi e nuovi. Sarà compito dell'allenatore parmense valorizzare Eysseric e contestualizzarlo. Le qualità sono presenti e tangibili, resta solamente da vedere come saranno utilizzate.