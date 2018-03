Valentino Rossi dice la sua sul futuro di Gigi Buffon. Il motociclista di Tavullia ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Buffon deve continuare assolutamente. Se ha voglia. Penso che lui lo sappia se può essere ancora al top. C'è tanta invidia nei nostri confronti? Sì. Secondo me dà più gusto ed è più facile dire che uno è finito, invece di riconoscere come abbia le palle e sia ancora lì a provarci. Ci sono due tipi di persone: quelli che apprezzano se un altro è un grande, e godono un po' anche loro. E quelli invidiosi, che riflettono la propria piccolezza sugli altri. In Italia va di moda farlo".