"Una Liga senza il Barcellona? Questo non èsuccesso e parliamo per supposizioni. La realtà è che abbiamo una partita di campionato e vogliamo vincerla". Ernesto Valverde prova a tenere al riparo la squadra dalle questioni politiche nel giorno in cui la Catalogna proclama la sua indipendenza. Domani c'è l'Athletic Bilbao e "preferisco concentrarmi sul calcio, il mio compito è far sì che la squadra vinca". Per il Barça quello di domani è il primo appuntamento di un trittico importante. "Abbiamo una settimana difficile con Athletic, Olympiacos e Siviglia prima della sosta. Speriamo che queste partite vadano nella direzione che vogliamo, sono trasferte complicate, ma stiamo bene e abbiamo fiducia".