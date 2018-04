Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Valencia, tornando sulla sfida persa contro la Roma: "Non posso negare il fatto che sia un momento negativo, ma quando torneremo a vincere le cose andranno meglio. Messi? E' dispiaciuto come tutti, ma aspetta che il pallone torni a rotolare. Ora vorrei solo vedere una buona reazione da parte della squadra proprio come ad agosto. Sembrava che il mondo stesse per finire, ma alla fine ne siamo usciti. Abbiamo semplicemente trovato una brutta giornata, niente di più. La Champions è complicata, mentre la Liga è indice di regolarità durante tutta la stagione. Io contrario allo stile del Barça? Non ho la sensazione di aver tradito lo stile del Barcellona. Roma sottovalutata? Sapevamo che sarebbe stata dura. Non siamo stati bravi ad uscire dalla loro pressione, ma non abbiamo sottovalutato la Roma. Dobbiamo dare merito alla Roma e dire che noi siamo stati protagonisti di una brutta giornata"