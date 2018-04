L'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta e l'eliminazione subita contro la Roma: "Siamo venuti qui per vincere, consapevoli della forza dell'avversario. Noi dovevamo preparare la partita come se fosse stata 0-0. Come abbiamo fatto la settimana scorsa. Loro però hanno giocato bene, giocando molto alto e non siamo riusciti a superare la loro pressione. Le due punte? Non ce l'aspettavamo".