Ancora una volta non convocato, ancora una volta criticato in conferenza stampa dal proprio allenatore. Il futuro di Gerard Deulofeu è sempre più lontano dal Barcellona che, dopo il ritorno alla base questa estate e la recompra esercitata con l'Everton sta ora pensando seriamente di privarsi del talento classe '93.



NON CONVOCATO E SCARICATO - Dopo la non convocazione per la sfida di Coppa del Re contro il Celta Vigo, la punta è stata esclusa dalla lista dei convocati diramata da Ernesto Valverde anche per la prossima gara di Liga contro il Levante. Lo stesso allenatore ha confermato che: "Non è una questione personale è solo una questione di scelte. Io al momento ne sto facendo altre. Cosa può fare lui? Lavorare di più per cambiare la sua situazione".



L'INTER CI SPERA - Un messaggio diretto, una mancanza di spazio nelle rotazioni che, in vista del Mondiale di Russia rischia di compromettere il futuro di Deulofeu che è sempre più convinto della necessità di dover cambiare squadra. L'Inter è da tempo sul giocatore e anche lo stesso direttore sportivo Piero Ausilio nella serata di ieri ha ribadito l'interesse per l'ex Milan. Il problema è ancora una volta legato ai soldi perchè l'Inter non può permettersi esborsi e potrebbe accogliere Deulofeu soltanto in prestito. Se il Barcellona proseguirà nella scelta di escluderlo dai convocati (e con l'acquisto di Coutinho sarà sempre più probabile) l'apertura ad un prestito potrebbe essere la via richiesta anche dallo stesso giocatore. L'Inter aspetta e spera, ma non è l'unica.