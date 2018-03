Cagliari e Sassuolo cambiano. Due proprietà ambiziose, che hanno immesso denaro vero nel mercato italiano ma che si trovano ancora immischiate nelle sabbie mobili della classifica. Dopo i due allenatori Massimo Rastelli e Cristian Bucchi a pagare il conto saranno anche i direttori sportivi Giovanni Rossi e Guido Angelozzi. Un valzer di scrivanie che vedrà coinvolte da vicino anche Juventus e Inter.

SASSUOLO SU CHERUBINI - Il Sassuolo è già al lavoro per il futuro. Prosegue la sinergia con la Juventus, forte degli ottimi rapporti tra i due ad Giovanni Carnevali e Beppe Marotta. Ai neroverdi piace molto il profilo di Federico Cherubini, vice direttore sportivo bianconero e direttore tecnico del settore giovanile. Uno dei migliori rappresentati dello scouting italiano, ha sviluppato canali privilegiati con diversi club italiani ed esteri. Proprio per questa capacità di lavorare ad ampio raggio Paratici non vorrebbe lasciar andare così facilmente, lasciandogli comunque la libertà di scegliere. Da quanto appreso da calciomercato.com, Cherubini per il momento pare intenzionato a rimanere in bianconero anche per la prossima stagione. Gli emiliani hanno comunque un piano B che risponde al nome di Roberto Goretti del Perugia.

CAGLIARI, IDEA SAMADEN - Roberto Samaden è il segreto dei successi ottenuti dall'Inter nel settore giovanile, con la valorizzazione di diversi ragazzi entrati nel giro della prima squadra o rivenduti a peso d'oro. Un lavoro apprezzato specialmente da Tommaso Giulini, che ha effettuato un sondaggio per provare a portarlo a Cagliari nella prossima stagione. Nome segnato in rosso nell'agenda rossoblu, anche se esiste anche la possibilità che venga valutato anche un profilo più esperto come Sean Sogliano del Bari. A fine stagione potrebbe cambiare di nuovo l'Udinese con Gerolin ormai a fine corsa. Occhio all'ambizioso Venezia di Tacopina e Inzaghi, contatti in corso per Valentino Angeloni, capo scout dell'Atalanta con un passato alla Fiorentina: è lui in pole per diventare il direttore sportivo dei veneti nella prossima stagione.