saluta ile affida a Twitter le prime parole da giocatore del: "Felice e onorato di aver accettato di diventare un giocatore del Liverpool. E' un giorno d'orgoglio per me e la mia famiglia perché mi unisco a uno dei più grandi club al mondo. Non vedo l'ora di indossare la famosa maglietta rossa davanti alla Kop e darò tutto quello che ho per aiutare questa grande squadra a conquistare qualcosa di speciale negli anni a venire. Vorrei anche cogliere l'opportunità per ringraziare Les Reed, la dirigenza, il manager, i giocatori, i tifosi e tutti al Southampton. Sarò sempre in debito con il club per avermi dato la chance di giocare in Premier League e nonostante le difficoltà degli ultimi mesi ho amato il mio tempo con i Saints e mi sono fatto amici nel club che dureranno una vita. Grazie di tutto. Grazie per tutti i messaggi di supporto, ora aspetto di conoscere i miei nuovi compagni e cominciare".