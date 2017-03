Anthony Vanden Borre al Mazembe. Un binomio incredibile. E' notizia di ieri quella del trasferimento del laterale belga in Africa, nelle fila della squadra che ha perso un Mondiale per Club in finale contro l'Inter. Vanden Borre, Vanden Borre... Sì, visto in Italia con le maglie di Fiorentina e Genoa, ma c'è una poesia virtuale celata dietro quel nome da attore di film d'azione, sulla scia di Vin Diesel e Jean-Claude van Damme. Promessa dell'Anderlcht? Sì, ma non è questo. Allora cos'è? Illuminazione: Football Manager. Un fenomeno: Antony Vanden Borre era un fenomeno. Lo prendevi e la tua carriera dipendeva dalla corsa e dal piede del classe '87. Nel 2004, nei vari giochi manageriale, era più forte di Vincenti Kompany, ora al City. Per pochi spiccioli riuscivi a portarlo a casa e rendeva come un top player: fenomeno virtuale, flop nella realtà. E proprio a quelli come lui è dedicata la Classifica di CM di questa settimana.



Come sempre, precisiamo che Le Classifiche di CM non sono un 'prendere o lasciare', quanto piuttosto un 'discutiamone'. Per ogni categoria, noi diciamo la nostra, proponendo la top ten di Calciomercato.com. Ma il dibattito è aperto, e ognuno può esprimere le sue preferenze nella sezione commenti.



DA LUPOLI AD ADU - C'erano quelli che promettevano con le loro qualità tecniche di poter cambiare il mondo del calcio, ma così non è stato: Arturo Lupoli e Freddy Adu ne sono due esempi. Italiano di Premier e americano d'adozione, erano degli enfant prodige che nel gioco crescevano a dismisura, meglio di Messi. Ma nella realtà... le cose sono cambiate e le promesse non sono state mantenute: dall'Arsenal al Sudtirol, passando per Fiorentina, Sheffield, Ascoli, Grosseto e Varese il primo, dal debuttare giovanissimo in MLS al Benfica, finendo senza squadra a 28 anni il secondo.



DA LAURITO A KUTUZOV - Federico Laurito, l'Hernan Crespo dell'Udinese in Football Manager 2007 o 2008: caterve di gol nelle giovanili poi l'esplosione a 22 anni. Ora è in Ecuador. E Vitaly Kutuzov? Stella del Bate Borisov, preso dal Milan all'intervallo di una sfida contro i bielorussi, era un campioncino virtuale. Adesso gioca a hockey. Tanti altri ce ne sono: Silvano Raggio Garibaldi, nel 2009 al livello di tale Arturo Vidal, così come Andrea Russotto, esterno di sinistra che a nello stesso anno era meglio di Antonio Candreva, e Alessandro Simonetta, gemello di Cerci nelle giovanili della Roma, punto fermo dell'Italia a Football Manager, attaccante dell'AS Astrea Calcio. Giocatori che hanno scritto la storia. Virtualmente.



