L'Italia dovrà affrontare la Svezia nei playoff per accedere ai Mondiali di Russia 2018. Un sorteggio non fortunato per Giampiero Ventura che fra tutte aveva indicato proprio la formazione scandinava come quella da evitare. C'è stata però un'altra protagonista della giornata dei sorteggi ed è stata la splendida Vanessa Huppenkhoten biondissima e bellissima presentatrice dell'evento.



Messicana classe '85 di mestiere fa la giornalista sportiva e già ai tempi del Mondiale in Brasile si era messa in mostra per essere una delle inviate più sexy al seguito della nazionale messicana. Ora il salto in Fifa ma con un fisico che fa invidia a molte colleghe. Eccola nella nostra gallery.