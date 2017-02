Richard Vanigli, ex difensore dell'Empoli, torna sull'infortunio di Francesco Totti, leggenda della Roma, che rischiò di far saltare il Mondiale del 2006 al capitano giallorosso: "Ricordo tutto: provai l’anticipo e non sono riuscito a prendere la palla, ma non presi neanche l’uomo. Sono entrato in modo irruento sulla palla e feci perdere l’equilibro a Totti. E nella torsione successe quello che successe: ho ben chiara la situazione. Non mi accorsi di cosa accadde dal vivo, anche se Francesco mi stava insultando in tutti i modi. Non riuscivo a capire il motivo lì per lì, poi in sala stampa vidi il replay e ci rimasi veramente male - dice alla laziosiamonoi - Non mi ero reso conto che aveva fatto quella torsione e che ebbe quel problema alla caviglia. Vi dirò la verità, la domenica stessa, rientrando da Roma ho parlato subito con Totti che mi confermò di non averlo preso, però aggiunse che sarei potuto stare più tranquillo dietro di lui senza tentare l’anticipo. Si è reso conto che non è stata un’entrata cattiva e l’ho sentito anche durante la riabilitazione ed era molto pacato. Io fui bersagliato, mio malgrado, da tanti".