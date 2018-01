Var al centro della polemica. In casa Lazio le radio sono bollenti: i tifosi chiamano le principali emittenti biancocelesti di continuo per raccontare la propria frustrazione. Lotito ha approfittato dell'incontro con Nicchi per lamentarsi di persona delle scelte arbitrali.







LAZIO PENALIZZATA - Lo stesso Fabio Caressa, a Sky Sport 24, racconta il momento Lazoi: "Ho sentito che molti presidenti si sono lamentati del Var, giustamente si è lamentato anche Lotito. Bisogna dire che la Lazio è stata la squadra più penalizzata dal Var dall’inizio della stagione. L’episodio di Milano è gravissimo, ma capita per un motivo molto semplice, perchè se non la mandavamo noi di Sky all’intervallo, quell’immagine non si sarebbe vista e questo capita perchè i presidenti hanno deciso di cambiare il sistema di riprese, che ha fatto un salto indietro. Lo dico da utente e da telecronista che vede le immagini che vanno in onda. Chi è causa del suo mal..."