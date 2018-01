Accostato all'Inter nella giornata di ieri, l'esterno del Penarol ed ex Manchester United, Guillermo Varela,. ha spento sul nascere l'interesse dei nerazzurri. Parlando a Radio 1010 in Uruguay, ha chiuso la porta ad una cessione in Italia: "Sono ancora intenzionato a restare qui, per questo ho rifiutato l’opzione Inter. Voglio vivere al meglio il finale di stagione con il club per provare a vincere la Copa Libertadores, se lavoriamo come fatto finora abbiamo buone possibilità di farlo. Ora ho in mente solo il Peñarol e la tranquillità che ho trovato qui”.