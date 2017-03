Il Varese ha esonerato il tecnico Francesco Baiano e ha richiamato Stefano Bettinelli, allenatore già visto negli ultimi due anni in Serie B. Diversi i problemi societari in casa varesina, di cui la squadra ha risentito anche in campo, perdendo di fatto il primo posto in classifica. Ecco il comunicato ufficiale del club:



"Varese Calcio comunica di aver esonerato l’allenatore Francesco Baiano e di averlo sostituito con Stefano Bettinelli. Il nuovo responsabile tecnico verrà presentato alla vigilia del prossimo impegno di campionato dei biancorossi contro la Pro Sesto. A Baiano vanno i ringraziamenti della società per il lavoro svolto con grande professionalità. A Bettinelli, che ben conosce la realtà del Varese, un grande in bocca al lupo”.