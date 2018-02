Vittoria meritata nel derby di @juventusfc . Sono d' accordo con il moviolista de @LAGIOSTRADELGOL @t_pieri sull'errore di #Orsato sul gol bianconero ma @TorinoFC_1906 ha fatto veramente poco per evitare la sconfitta. — enrico varriale (@realvarriale) 18 febbraio 2018

Lavince 1-0 il derby della Mole e ottiene altri tre punti fondamentali nella lotta scudetto. Un successo sofferto ma meritato, al termine di un match condizionato dai tanti infortuni in casa bianconera. C’è insomma da applaudire ancora la squadra di Max Allegri: lo fa anche, che però non si trattiene dal criticare la prestazione dell’arbitro Orsato. Il giornalista di Rai Sport affida come al solito al proprio account Twitter il commento alla partita: “Vittoria meritata nel derby della Juventus. Sono d’accordo con il moviolista de La Giostra del Gol sull’, ma il Torino ha fatto veramente poco per evitare la sconfitta”.