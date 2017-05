Il vice presidente del Monaco, Vadim Vasilyev, ha parlato al termine della partita persa contro la Juventus. Ecco il suo pensiero: "Siamo caduti contro una grande squadra, Buffon ha fatto un grande match. Abbiamo dato una bella immagine di noi, avuto occasioni. Siamo fieri del nostro percorso, siamo in semifinale, ci proveremo ma al ritorno sarà difficile. Non so quante possibilità abbiamo ma se facciamo gol per primi... ci concentriamo sulla gara con il Nancy, gara molto importante da vincere, il titolo mamme vinto, da domenica penseremo al ritorno e ci proveremo, i miracoli esistono, bisogna crederci".