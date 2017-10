L'Udinese Primavera si conferma fucina di solidi talenti e nonostante un campionato ricco di alti e bassi, come spesso ci si può attendere da una formazione così variegata, l'opera di scouting della formazione friulana riesce sempre a portare in Italia prospetti quantomeno interessanti, forse non sempre italiani, ma che pescano anche dai ricchi vivai delle nazioni confinanti con il Friuli Venezia Giulia. Uno degli ultimi esempi è sicuramente quel Jakub Jankto, che nell'ultima stagione si è trasformato in uomo mercato, ma c'è un altro ragazzo della "cantera bianconera" che si sta mettendo in luce e sta richiamando su di sè numerose attenzioni. Si tratta del difensore centrale Filip Vasko.



"IL NUOVO SKRINIAR" - Nato nella Repubblica Slovacca l'11 agosto 1999 Vasko inizia presto a giocare a calcio nelle formazioni locali. Nelle giovanili del Kosice si conquista anche molte convocazioni con le selezioni giovanili slovacche e in uno di questi tornei viene notato da Cristoph Concina, il suo agente, che lo porta subito all'Udinese: "Avevo vistio Filip giocare un torneo in Slovacchia - ha dichiarato Concina ai microfoni di Calciomercato.com - e mi ha subito colpito l'attenzione con cui stava in campo, le doti atletiche erano già indiscutibili. Ha sempre giocato da difensore centrale anche se in nazionale è stato provato anche da mediano. Chi mi ricorda? Sicuramente può diventare un prospetto come Milan Skriniar perchè lo ricorda per attitudine in campo, perchè nell'1 contro 1 fai fatica a superarlo e fisicamente è già ben strutturato con il difensore dell'Inter".



CURIOSITA' - Vasko cresce in una famiglia molto credente, il padre è un pastore della Chiesa della Pentecoste e lo ha istruito secondo i dettami della religione. Insegnamenti che sono rimasti ben impressi nel centrale dell'Udinese, come confermato dal suo agente: "Lui è molto credente come la sua famiglia, ma vorrei sottolineare come questo sia un punto di forza nel suo carattere. Filip porta avanti il suo sogno di diventare professionista con grande metodicità. Mantiene ritmi regolari, raramente sgarra nonostante abbia solo 19 anni. Ha una dieta ferrea, arriva perfino a contare i bicchieri di acqua che beve giornalmente. Si alza presto la mattina per andare in palestra, arriva prima agli allenamenti per prepararsi al meglio e cerca costantemente di migliorarsi. Mentalmente è già avanti rispetto a molti ragazzi della sua età".



IL VIAREGGIO CON LA JUVE - Nel corso della passata stagione, complici numerosi infortuni e le chiamate delle nazionali per gli europei under 19, la Juventus si trovò ad affrontare il Torneo di Viareggio senza difensori centrali e allora chiese all'Udinese il prestito di Vasko: "La Juventus aveva bisogno di un centrale - ha confermato Concina a Calciomercato.com - e grazie agli ottimi rapporti fra le società Filip ha potuto provare anche questa esperienza. Il Viareggio non è andato male, ha segnato anche due gol, ma integrarsi in una realtà diversa in così poco tempo non è semplice. Con la Juventus c'è un rapporto di stima, ma per ora il club bianconero ha scelto di farlo crescere ancora con l'Udinese seppur tenendolo sotto osservazione".



FRA L'UDINESE E.. LA JUVE - Aggregato costantemente alla prima squadra allenata da Gigi Delneri, Vasko spesso ha trovato spazio nelle amichevoli infrasettimanali con la prima squadra dell'Udinese. L'obiettivo, ora è l'esordio in prima squadra oltre alla firma di un nuovo contratto: "A Udine Vasko è stimato da tutti, dai compagni ai magazzinieri - ha conclusco Concina a Calciomercato.com -. Esordire in prima squadra è sicuramente ciò che ci aspettiamo anche se in un momento non semplice come quello che sta attraversando Delneri lanciare i giovani non è scontato. Ci sono tante società che lo vogliono, ma per ora noi vorremmo proseguire il percorso con l'Udinese e infatti è già pronto il rinnovo del suo attuale contratto in scadenza 30 giugno 2019. Il club punta molto su di lui e Filip non vede l'ora di ripagare la chance avuta. Se poi arriverà un'occasione importante, come fatto con il Viareggio, la valuteremo insieme alla società".



@TramacEma