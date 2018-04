Venne il giorno di Fiorentina-Roma. In campo l'ex Mohamed Salah che, pochi mesi prima, si era lasciato in modo astioso con la Toscana, al termine di una diatriba contrattuale fatta di ingenuità e cinismo. L'egiziano segnò un gol incredibile, tanto che i tifosi giallorossi pizzicarono subito quelli viola, continuando nell'arco della stagione. Celebri i cartelloni recitanti "Ve saluta Salah", che nel frattempo accendeva l'Urbe e si scatenava in campo.



RIVALSA - La doppietta siglata ieri sera in Champions League ha scatenato l'ironia fiorentina: "Ve saluta Salah", hanno replicato a distanza di due anni. Già, perché l'asso del Liverpool sta facendo il fenomeno e non ha risparmiato neanche l'ultima sua ex squadra. Il web è impazzito, così come il mondo del calcio: oggi è solo Salah-mania.