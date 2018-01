L'allenatore dell'Inter Primavera, Stefano Vecchi, ha commentato così la vittoria della Supercoppa Italiana sulla Roma in conferenza stampa:

OBIETTIVI - "La finale di Youth League? A livello internazionale è molto dura, di certo abbiamo un buon valore Ora affrontiamo lo Spartak, ma arrivare alla fine lì sarebbe il top. In Italia abbiamo vinto tutto, ringrazio la società perché non si vince senza la forza di quest'ultima".



COLIDIO - "Lui è un 2000 per cui è ancora sotto età, quando uno esordisce facendo un gol in rovesciata fa doppietta in una finale ha una buona stella, oltre che tecnica e grande volontà. A volte perde qualità nella generosità".

VITTORIA MERITATA - "Cosa mi è piaciuto di più? La grande attenzione ai particolari, anche negli errori abbiamo sempre posto rimedio. Abbiamo meritato di vincere perché poi abbiamo avuto noi le occasioni per chiudere la gara. Mentalmente siamo sempre stati in partita".



EMMERS - "Emmers? E' già un giocatore, gli manca un po' di spessore fisico che gli arriverà con la crescita. Può giocare nelle grandi, nell'Inter è difficile perché ci sono grandi campioni. Leggo di interessamenti di grandi squadre, io spero rimanga con noi" .