Parlando in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Inter Primavera dell'Esbjerg in Youth League, l'allenatore nerazzurro, Stefano Vecchi ha commentato così l'inserimento in formazione di Facundo Colidio, chiacchieratissimo acquisto estivo: "Pinamonti ha avuto un problemino e ha chiesto il cambio. Ha bisogno di lavorare, di giocare. Sicuramente ha valori importanti, ma è arrivato tardi, poi è andato via per la nazionale e in seguito è stato leggermente acciaccato. Ha bisogno di tempo".