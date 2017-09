Intervistato da Sportitalia, il tecnico della Primavera dell'Inter, Stefano Vecchi, parla della sfida contro il Chievo. Per l'occasione i baby nerazzurri potranno contare anche su Andrea Pinamonti, ormai aggregato in pianta stabile alla prima squadra di Luciano Spalletti.



“Oggi è venuto a darci una mano Pinamonti. Ringrazio Spalletti per avercelo concesso, anche il ragazzo ha bisogno di giocare qualche minuto. In teoria questa sarebbe l'annata dei '99 per la Primavera, ma lui ha bruciato le tappe. Il Chievo è una squadra compatta, vende cara la pelle e tutti gli anni vende cara la pelle. Noi dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo messo contro il Milan. Voglio anche provare alcune cose per la gara di mercoledì e poi c’è qualche infortunato. Oggi quattro o cinque ragazzi avranno la possibilità di mettersi in mostra”