Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il noto cantautore e tifoso interista, Roberto Vecchioni, parla della sfida di questa sera tra i nerazzurri e la Juventus. Questa parte dell'intervista rilasciata al quotidiano.



Che cosa si aspetta?

«Spesso il tifoso nerazzurro è insicuro, disfattista e si complica la vita, ma io non appartengo a questa categoria. Sono caparbio, testardo, interista convinto, mi meraviglio quando la mia squadra non vince… e in questa stagione le gare più importanti non le ha mai perse».



Quest’anno c’è un gusto particolare a battere la Juventus, rivale in campo e fuori?

«E’ sempre stato così. Vincere il derby d’Italia è mezza stagione, meglio che superare i cugini del Milan. Pensi la goduria, per un interista come me, di origine napoletana, se in un colpo solo battiamo la Juve e proiettiamo il Napoli verso lo scudetto… sarebbe il massimo!».



Un aggettivo per Spalletti?

«Granitico».



Chi toglierebbe alla Juventus?

«Douglas Costa e Cuadrado, sono sempre molto pericolosi sulla fascia e il nostro D’Ambrosio è destrorso, possono cambiare il ritmo della partita».