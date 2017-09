Il centrocampista uruguaiano dell'Inter, Matias Vecino ha parlato a margine di un evento organizzato da BWin, nuovo sponsor nerazzurro: "La maglia dell'Inter è una bella responsabilità per me. Voglio ripagare la fiducia di chi ha creduto in me e mi ha portato all'Inter. Per me è un orgoglio poter far parte di un club come questo".



SCUDETTO? - "Sappiamo di aver collezionato tre vittorie, ma non è ancora nulla. Per arrivare tra le prime non bisogna lasciarsi indietro nessun punto ed è per questo che c'è da lavorare tanto. Non dobbiamo abbassare la guardia e continuiamo a lavorare perché il campionato è lungo. L'obiettivo è vincere le partite che mancano fino alla sosta, non dobbiamo porci limiti perché abbiamo una squadra forte. Ogni stagione è diversa, sono ottimista e positivo per il raggiungimento degli obiettivi".



SPALLETTI - "Mi ha dato fiducia, è fondamentale per un giocatore che arriva in una squadra nuova. Lui cura tutti i dettagli così sai cosa devi fare quando entri in campo. Sono felicissimo di essermi integrato subito nel gruppo mi trovo molto bene sia dentro che fuori dal campo con i compagni".



RUOLO - "In passato ho già giocato più avanti a centrocampo, quindi per me non sarebbe un problema. Proverò a segnare più gol rispetto ai 4 della scorsa stagione. Icardi biondo? Una sorpresa ma speriamo porti fortuna e continui a segnare".