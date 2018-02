Schierato da attaccante esterno, Alex Sandro ha realizzato nel derby dell'Olimpico il terzo gol della sua stagione. Le reti sono arrivate tutte in campionato, ma la particolarità è che la prima gioia personale del mancino era arrivata in occasione del derby d'andata, quello vinto per 4-0 contro il Torino di Mihailovic allo Stadium. La seconda marcatura stagionale del brasiliano è invece recente, nel 7-0 rifilato al Sassuolo lo scorso 4 febbraio. L'esultanza nella stracittadina arriva al culmine di una settimana in il brasiliano ha voluto allontanare le voci di mercato che lo riguardano in vista della prossima estate.