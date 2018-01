Un bivio per Napoli, poi Ciro Immobile ha preso la strada per Roma, sponda Lazio. Con Inzaghi Ciro Immobile ha trovato continuità, prestazioni, gol a raffica, diventando il miglior attaccante europeo per somma di gol e assist. Una macchina perfetta, capace di stupire ed intrecciare un rapporto strettissimo con i tifosi della Lazio. "Sliding doors", tutto questo poteva anche rimanere lettera morta, non diventare mai realtà: Immobile è stato vicinissimo a tornare vicino casa, ad approdare al Napoli di Sarri.





MOGGI DIXIT - Lo rivela uno che di mercato ne ha macinato, l'ex dg bianconero Luciano Moggi, che ai microfoni di Sportitalia ha svelato un retroscena: “Un anno fa a gennaio il Napoli ha preso Pavoletti, ma la stagione precedente poteva acquistare Immobile (allora al Siviglia, ndr) che aveva in mano. Brava la Lazio poi a bruciare la concorrenza, perché è un giocatore più forte di Pavoletti e sarebbe stato l’ideale per Sarri. Ciro è un attaccante moderno tutto movimento, che sta facendo benissimo”. Il Napoli ha scelto altro, ma per Immobile sarebbe stata una decisa virata del destino. Alla Lazio ha ritrovato gol e continuità, un rendimento pazzesco e tutte le qualità brillate col Torino, scomparse al Borussia ed in Spagna. Vedi Napoli, e poi alla Lazio rinasci. E non è l'unico bivio per Napoli in casa Lazio.



A SARRI PIACE... - In casa Napoli ferve il mercato, si studiano strategie per rimanere competitivi ed alzare ulteriormente il livello tecnico. Per questo non sono sfuggite le prestazioni di un altro biancoceleste, lo spagnolo Luis Alberto. Rinato sotto la gestione Inzaghi (un altro 'toccato' ed esaltato dalla mano del tecnico piacentino), sta conquistando attenzione e stima (anche nella Spagna, con vista prossimi Mondiali in Russia), piace da morire al tecnico Sarri (e non solo, anche al Barcellona tra le altre). Peccato che nell'ambiente Lazio Luis Alberto sia un punto di riferimento troppo importante per parlare di una sua eventuale cessione: i senatori lo stimano, la dirigenza ne segue con cura la crescita e ne apprezza le qualità, lui stesso parla da leader. Uno dei primi a lamentarsi in maniera importante davanti alle telecamere dell'operato di Giacomelli in Lazio-Torino, tanto per dire, sin dalla prima intervista a bordo campo. Fuori dal campo è sorridente ma mai fuori le righe. Ed è capace di gesti di rara bellezza, non solo sul terreno di gioco: ha regalato al classe '96 Murgia la maglietta della Spagna, dopo il suo esordio in nazionale. Un pensiero iper-gradito, che dimostra attenzione al gruppo e grande disponibilità nei confronti dei giovani. Il giocatore ideale di Sarri, forse. O forse tra qualche anno si parlerà d'altro, come è successo per Immobile, una delle tante "sliding doors" di mercato, superate dalla realtà. Vedi Napoli, e poi esplodi definitivamente con la Lazio.