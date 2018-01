Protagonista assoluto della gara fra Inter e Roma, il terzino dell'Inter, Davide Santon ha letteralmente regalato il gol dell'1-0 ad El Shaarawy bucando di testa un intervento su rilancio lungo di Alisson e spalancando il campo al contropiede giallorosso.



Un errore non perdonato dai tifosi nerazzurri e come sempre anche dal web spesso impietoso in casi di errori così clamorosi. "Vedo Santon e sembra Gresko", "Santon ci ha fatto perdere 5 punti" e così via... Abbiamo scelto i migliori tweet e meme, eccoli nella nostra gallery.