Walter Veltroni commenta così il futuro della FIGC, dopo le dimissioni di Carlo Tavecchio: "Si va a caccia di voti, e la cosa migliore è dispensare risorse o lasciare tutto com'è. Detto questo, cose importanti sono state fatte con Tavecchio: il VAR e altro. Però il fatto di non andare ai Mondiali per la prima volta dal '58 è una catastrofe, sottrae al calcio gioia. Ma davvero il problema del calcio italiano è il commissario tecnico? Oppure il fatto che Lega A e B sono commissariate? O che non abbiamo le seconde squadre? O che il livello del calcio italiano si è abbassato? Ormai si insegna solo a diventare grossi fisicamente, più che a saltare l'uomo".



"Io presidente? Io penso che a governare la FIGC ci vogliano persone interne al mondo del calcio. Oppure una combinazione tra manager a persone come Costacurta, Baggio, Maldini, Massimo Mauro. Penso che il calcio debba essere un pochino restituito a loro. Penso vada cambiato il meccanismo elettorale, perché altrimenti se non sarà Tavecchio sarà un suo emulo. Va cambiato il meccanismo di scelta".