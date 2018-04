Ancora qualche giorno d'attesa per Genoa e Sampdoria che entro la fine della prossima settimana dovrebbero conoscere il prezzo di vendita della stadio Luigi Ferraris.



Come riferisce Primocanale, la perizia di parte fatta redigere dal Comune dopo quella stilata un paio di mesi fa dalle due società calcistiche, è quasi pronta e già entro venerdì 19 i vertici comunali e i dirigenti rossoblucerchiati dovrebbero incontrarsi per discutere del futuro dello stadio cittadino.



Come è noto ormai da tempo Genoa e Samp sono intenzionate ad acquistare l'impianto di Marassi per poi gestirlo in maniera condivisa. Il Comune, proprietario della struttura, da parte sua è disposto a cederlo ma non a svenderlo e spera che la stima fatta preparare in queste settimane indichi un valore ben più alto rispetto ai 7 milioni scarsi valutati dalla perizia comminiata dai due club a fine gennaio.