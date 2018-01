Emile Audero, portiere del Venezia, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Cesena: "Per noi era importante vincere e fare un risultato positivo: arrivavamo da partite dove siamo stati poco fortunati, buttando via prestazioni positive. Avevamo voglia di tornare a vincere e fare una bella prestazione in casa. Siamo contenti, in più abbiamo festeggiato le 500 presenze di Domizzi. Buffon per me è un punto di riferimento in tutto e per tutto. Gli auguro il meglio, ho avuto la fortuna di condividere due anni con lui. Una persona del suo spessore si farà valere anche lontano dai campi. Faccio il tifo per lui: ci si può sempre parlare, ha sempre una parola giusta per tutti. Gli si addice un ruolo dirigenziale sia nella Juve che nella Nazionale. Quando sei giovane hai voglia di apprendere, catturare il più possibile. Oltre alle cose tecniche anche nel gestire le situazioni: il carisma di Buffon è uno dei suoi punti di forza".