Simone Bentivoglio, centrocampista del Venezia, parla a trivenetogal.it: “In queste ultime gare la squadra ha fatto tre ottime partite contro Cesena, Bari e Spezia tre squadre difficili da affrontare, mettendosi alle spalle un periodo negativo e non è mai facile farlo. Stulac? Mi ha sostituito alla grande, ma non avevo dubbi perché si è sempre allenato bene ed è un ottimo giocatore. Sono contento perché è sempre stato il primo a venire ad abbracciarmi in ogni tipo di situazione. Bisogna fargli i complimenti perché non è facile farsi trovare pronti. Sto bene, mi sono sempre allenato e naturalmente dispiace il fatto di dover restare fuori anche perché non mi sarei mai aspettato di trovarmi in una situazione simile. Mi spiace per quanto è successo, ma ormai è andata e l'unica cosa da fare ora è essere pronti al rientro”.