Il Venezia sa già che la prossima stagione sarà in Serie B e la dirigenza si sta già muovendo per rinforzare la squadra. Come scrive gazzetta.it, il primo rinforzo per Filippo Inzaghi può arrivare dalla Serie A: si tratta di Davide Di Gennaro, centrocampista classe '88 del Cagliari, in scadenza di contratto.