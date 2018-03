Maurizio Domizzi, difensore del Venezia, parla a Trivenetogoal.it: "l gol con la Ternana è stato importante perché sapevamo che saremmo andati incontro ad una gara bloccata, per via dell’atteggiamento loro e di tutte le squadre della B. E riuscire a sbloccare la partita in un calcio piazzato, viste le potenzialità che abbiamo noi da quel punto di vista, diventa determinante, perché poi va ad incanalare la partita su binari diversi. Sono contento, perché sono arrivati due goal ravvicinati e la cosa fa piacere. La squadra dal punto di vista mentale, è cresciuta molto, e in questo momento sa trarre il massimo da ogni situazione. Obiettivi? L'atteggiamento della squadra ci impone di provare a mantenere la posizione che ci siamo guadagnati sul campo. Io credo però che adesso, per cercare di stabilizzarci definitivamente in quelle zone, dobbiamo ricominciare a vincere qualche partita fuori casa, perché la vittoria fuori dalle mura amiche manca da tanto, e credo che riuscire ad ottenerla possa permetterci di restare stabili in quelle posizioni di classifica fino a maggio. Spezia e Parma, hanno lasciato un po’ di rammarico, perché siamo andati due volte in vantaggio, soprattutto con lo Spezia era una gara che potevamo e dovevamo chiudere già nel primo tempo, e quindi non dico quattro, ma almeno due punti in trasferta li abbiamo lasciati per strada. Pertanto bisogna al più presto cercare di recuperarli. Forse ci manca, in questo momento, un pizzico di convinzione, che però abbiamo acquisito nelle ultime partite".