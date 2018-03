Nicolas Frey, difensore del Venezia, parla a Trivenetogoal.it della sua esperienza in Laguna: "All'inizio devo dire che ci è voluto un po' di tempo per ambientarmi, adattarmi e ritrovare un po' di brillantezza fisica, poi il mister mi ha dato fiducia e finora penso di averlo ripagato. Quello che però è successo nelle ultime settimane è merito del gruppo perché fin dalla prima partita in cui sono arrivato ho visto una squadra fantastica che gioca un bel calcio per la Serie B. Personalmente non sono al 100% anche se grazie all'ambiente, al gruppo e allo staff sto ritrovandomi, vorrei solo dare di più per questa squadra. Classifica? È molto corta e dobbiamo raggiungere per prima cosa l'obiettivo societario che è la salvezza, poi è ovvio che se saremo dove siamo ora fra qualche tempo allora perché non provare a fare qualcosa in più"