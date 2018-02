Agostino Garofalo, esterno mancino del Venezia, parla a Trivenetogoal dopo l'1-1 con lo Spezia: "Un punto positivo. Un primo tempo fatto bene, fatto sulla scia del primo tempo di Bari, in cui si poteva anche chiudere la partita. Prima della partita ci stava il pareggio, però, per come è andata, ripeto, potevamo vincere. Il gol preso su palla inattiva? Ci lavoreremo, perché l’anno scorso è stata la nostra forza, perché ci faceva vincere le partite senza subire più di tanto, quindi l’unica strada per rimediare è il lavoro, il mister è un “maniaco” del lavoro, quindi come detto ci metterà sotto e cercheremo di essere più reattivi quando il gioco si ferma. Il tour de force della prossima settimana? Sappiamo che ogni partita è una storia a sé. La prossima sarà contro l’Avellino, una squadra scorbutica, tosta, con un allenatore che conosco bene, che prepara bene le partite. Sarà un’altra bella sfida, ma noi cercheremo di farci trovare pronti, perché dobbiamo continuare sulle ottime settimane fatte finora, perché dobbiamo dapprima realizzare i cinquanta punti per la salvezza, poi cercare di arrivare ai playoff. Non ci nascondiamo più: ci siamo dentro e sarebbe un peccato non pensarci".