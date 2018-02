Alex Geijo, attaccante del Venezia, parla a TrivenetoGoal della stagione dei lagunari: "La squadra sta giocando molto bene. La squadra deve fare questi punti, per raggiungere la salvezza, ma poi non bisogna pensare che è tutto fatto: una volta che sei lì, se riesci a conquistare la salvezza non troppo tardi, devi anche guardare avanti e provare a metterti in playoff, se puoi. Sarà comunque dura fino alla fine, e si vede, perchè la classifica è molto stretta, quindi se perdi due partite sei fuori dai playoff e ti ritrovi al decimo posto, se ne vinci due di fila sei di nuovo sesto".