Alex Geijo, attaccante del Venezia, parla di questo finale di stagione con i lagunari, ancora in corsa per la promozione diretta. Queste le parole riportate da trivenetogoal: "Il morale è molto alto, però non perché abbiamo vinto allo scadere, bensì perché è da un mese e mezzo che stiamo vincendo tutte le partite, e stiamo giocando bene. Abbiamo l’opportunità di raggiungere qualcosa di veramente bello, speciale, perché abbiamo raggiunto la zona playoff matematicamente e siamo anche a due punti dalla seconda. Se quest’ultima gara è stata eccitante, immaginatevi come lo saranno le prossime due. La squadra sta bene, perché lo si vede anche in campo: quando la squadra lavora, gioca bene e porta a casa risultati, penso che la nostra classifica sia meritatissima. E adesso arriva quello che diciamo noi sempre: il bello del calcio".