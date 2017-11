Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, parla a Sky Sport dopo la vittoria in rimonta sul Brescia: "Oggi sono troppo felice per i miei ragazzi, venire a Brescia e creare tutte queste occasioni da rete è incredibile. Ci poteva stare anche di perdere in una gara così, se non finalizzi può capitare che con il gol di Caracciolo fai sotto. I ragazzi come sempre hanno avuto una grande reazione, dobbiamo continuare su questa squadra. Oggi tutti i miei attaccanti meritavano di segnare e di vincere più comodamente, siamo bravi dietro come abbiamo chiuso per esempio Caracciolo. Ci sono in campo nove giocatori che erano in Lega Pro, è la strada giusta senza montarci la testa. Dopo il pareggio anche io ho pensato forse è meglio così ma i ragazzi hanno questa mentalità e ci siamo ribellati. Sono sereno, sono passate tante giornate e siamo stati all'altezza delle migliori squadre del campionato. Se qualcuno alza la cresta però sbaglia".