Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Palermo: "Queste sono partite in cui abbiamo poco da perdere, se guardiamo la caratura della squadra dobbiamo sperare in una partita perfetta da parte nostra e una giornata no da parte loro, altrimenti non c'è gara. Loro hanno 10 nazionali, una squadra che non c'entra nulla con la categoria e uno stadio importantissimo e questo complica ogni cosa. Noi però abbiamo dimostrato contro Frosinone, Bari ed Empoli che con la voglia si possono sovvertire i pronostici e per questo ci proveremo anche a Palermo. Per i miei ragazzi sarà una grande soddisfazione giocare alla Favorita, potersela andare a giocare in quello stadio con una squadra che lo scorso anno era in Serie A. Gli ho già detto e gli ripeterò di scendere in campo sereni e cercare di fare la solita partita evitando le sbavature. Il Palermo ha pochi punti deboli però sappiamo come poterlo mettere in difficoltà, anche perché in casa ha perso le uniche due gare in stagione. Novara? Posso rimproverare poco alla squadra, ho rivisto la partita e l'unico appunto che mi viene da fare è che potevamo essere un po' più cattivi nell'ultima giocata, ma bisogna ricordarsi che ci sono sempre anche gli avversari. Sappiamo che in Serie B non si può abbassare mai la guardia o si rischia di subire e la gara contro i piemontesi lo ha dimostrato. Non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo".