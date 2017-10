Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, parla in conferenza stampa della sfida contro l'Empoli: "L’Empoli non è una novità. Nel senso che: è una squadra che, probabilmente, andrà in serie A, ha una rosa che non c’entra niente con questa categoria, il sol fatto della cifra spesa per Caputo, ti fa capire che hanno fatto una squadra che probabilmente, con il paracadute, si sarebbe salvata anche in serie A, per la forza, per i giocatori che ha. Oggi leggevo che forse Krunic rischia di non giocare; Krunic era un giocatore che faceva la differenza in serie A e che mi piaceva tantissimo; questo ti fa capire che meritano il primo posto in classifica, che giocano bene, sono ben allenati. Però io penso che in queste partite ci vuole, come ho sentito dire spesso, una “sana follia”, perché se pensassimo alle rose o alla squadra che hanno, ci sarebbe poca speranza. Però il calcio ci regala, a volte, delle grandi partite e delle sorprese. Noi, penso, già con Bari e Carpi, che non sono forti come l’Empoli, ma sono verso quella qualità, abbiamo dimostrato di potercela giocare, per cui chiaramente, mi auguro, ci vorrà la partita perfetta, perché una squadra che ha fatto venti goal, che ha il capocannoniere del campionato che su otto partite, in cinque volte, ha realizzato tre reti, per cui è una squadra incredibile. Tuttavia, penso che possiamo giocarcela a testa alta nel nostro stadio che, mi auguro, sia pieno, perché se io fossi un tifoso del Venezia, che due anni fa giocava in serie D nei campi di provincia, potermi giocare una partita con l’Empoli, a tre punti di distacco, secondo in classifica, penso che sia una cosa fantastica".